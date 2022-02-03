Новый смартфон Realme 9 оказался копией Realme 8 5G

Realme начинает хитрить, ведь она решила выпустить прошлогодний смартфон под новым именем.

Сейчас китайский производитель готовит Realme 9 Pro и 9 Pro+, также в один день с этими аппаратами будет представлен Realme 9, о котором недавно стали известны некоторые подробности.

Realme 9 показали в Сети, и оказалось, что по всем внешним данным на снимке показан Realme 8 5G.

Будущая новинка полностью повторяет прошлогоднюю модель. Источник фотографии сообщает, что новый аппарат получит процессор Dimensity 700, аккумулятор на 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт.