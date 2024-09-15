Новый смартфон POCO M7 5G: опубликованы подробности

Под брендом POCO скоро выйдет новая модель смартфона, которая будет называться POCO M7 5G.

Портал XiaomiTime выяснил подробности о новинке, которая, как оказалось, будет доступна только на индийском рынке.

Этот аппарат будет иметь функции, похожие на Redmi 14C 5G и будет продаваться только в Индии, без выхода на международный рынок.

POCO M7 5G получит кодовое название “flame_p” и номер модели 24108PCE2I. По данным из исходного кода HyperOS, он будет основан на характеристиках Redmi 14R и 14C 5G, что подтверждает его схожесть с этими моделями.

Новый смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 4 Gen 2, в отличие от предшественника POCO M6 5G, который использует Dimensity 6100+. Ожидается, что POCO M7 5G будет доступным вариантом, но с некоторыми отличиями в характеристиках камеры и других функциях.