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Новый смартфон от Vivo получит название X200 Pro Mini

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Официально подтверждено название нового смартфона Vivo X200 Pro Mini. Вице-президент компании, Цзя Цзиндун, опубликовал тизер в соцсети Weibo, в котором представлена олимпийская чемпионка по теннису Чжэн Циньвэн как лицо серии vivo X200.

Новый смартфон от Vivo получит название X200 Pro Mini

В линейку войдут пять моделей: базовая vivo X200, X200 Pro, X200 Pro Mini и X200 Ultra. Несмотря на отсутствие изображений и подробных характеристик, инсайдер Digital Chat Station утверждает, что X200 Pro Mini будет похож на X200 Pro.

Смартфону приписывают 6,3-дюймовый OLED-экран, поддержку быстрой проводной и беспроводной зарядки, а также высокоемкий аккумулятор и компактный корпус.

Презентация всех моделей серии Vivo X200 запланирована на 14 октября.

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