Новый смартфон от Honor обзавелся вырезом в стиле iPhone

Honor, китайский производитель смартфонов, представил свою новую модель X8b, которая относится к средне-бюджетной ценовой категории.

Устройство работает на операционной системе Android 14 с оболочкой Magic OS 7.2 и поддерживает функцию уведомлений Magic Capsule, которая аналогична Dynamic Island на последних моделях iPhone.

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Он также имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч, чипсет Snapdragon 680, поддержку двух SIM-карт, Bluetooth 5.0, GPS, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, сканер отпечатков пальцев и порт USB-C.

Основная камера имеет разрешение 108 Мп и включает сверхширокоугольный объектив на 5 Мп и макрокамеру на 2 Мп, а фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп.

Смартфон доступен в нескольких конфигурациях: с 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти, 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти, а также 8 Гб оперативной памяти и 512 Гб встроенной памяти. В настоящее время новинка уже доступна для покупки в Саудовской Аравии по цене около 240 долларов.