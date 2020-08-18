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Новый смартфон Oppo A53 получит процессор Snapdragon 460

18.08.2020 21:37

В ближайшее время Oppo анонсирует свою новую модель смартфона, характеристики которой уже частично рассекречены.
Так, стало известно, что новый смартфон Oppo, получивший название A53, получит процессор Snapdragon 460, а дополнят его 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Также будет версия 6/128 ГБ. Экран в аппарате будет IPS и его диагональ составит 6,53 дюйма, а частота обновления окажется 90 Гц.

В основной камере будет установлено два сенсора разрешение 13 и 2 Мп, а для селфи предложат 16-мегапискельную камеру, расположенную в отверстии экрана.

Кроме этого, уже известно о наличии в Oppo A53 аккумулятора на 5 000 мАч с поддержкой 18-ватной зарядки.

Предположительно новинка будет глобальной, но ее стоимость и дата выхода пока не раскрываются.

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