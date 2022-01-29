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Новый смартфон OnePlus Nord 2T дебютирует в феврале

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В следующем месяце компания OnePlus проведет презентацию нового смартфона, который должен стать преемником модели Nord 2.
Недавно в сети появились новые подробности о характеристиках смартфона. Если верить источнику, то аппарат будет оснащен AMOLED-экраном диагональю 6,43 дюйма.

Его разрешение составит 2400 x 1080 точек, а частота обновления – 90 Гц. Для селфи будет доступна 32-мегапиксельная камера, а на задней панели предложат камеру с модулями на 50,8 и 2 Мп.

Работать OnePlus Nord 2T будет на базе процессора MediaTek Dimensity 1300, который дополнят 6,8 и 12 Гб ОЗУ и 128 или 256 ГБ ПЗУ.

В качестве операционной системы будет Android 12 с OxygenOS 12. Автономность устройству обеспечит батарея на 4 500 мАч с поддержкой 80-ватной зарядки.

Наряду с характеристиками появились и данные о стоимости, которая должна составит 400-530 долларов для индийского рынка.

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