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Новый смартфон OnePlus 10 Pro может выйти только в Китае

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По крайней мере так утверждают источники, уточняя, что в самой компании никакой информации не озвучивают по поводу появления аппарата на других рынках.

Официально модель в Китае появится 11 января, а пока она доступна для заказа, причем пока начаты «слепые предзаказы».

Для оформления заявки производитель просит 16 долларов и таким клиентам подарит беспроводные наушники.

Новый смартфон OnePlus 10 Pro может выйти только в Китае

Пока известно, что смартфон будет иметь 6,7-дюймовый дисплей LTPO AMOLED 2 К с частотой 120 Гц. Фронтальная камера должна получить датчик на 32 Мп, а в основной будут модули на 48, 50 и 8 Мп.

Кроме этого, OnePlus 10 Pro получит защиту по стандарту IP68 и ОС Android 12 с ColorOS 12. Для покупки предложат версии с 8/128, 8/512 и 12/256 ГБ памяти. Цветовая гамма будет представлена черным и зелеными цветами.

Новый смартфон OnePlus 10 Pro может выйти только в Китае

OnePlus OnePlus 10 Pro
ASTERA
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