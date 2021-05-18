Новый смартфон Nubia Z30 Pro сможет полностью зарядиться всего за 15 минут

Nubia Z30 Pro показали на тизерном изображении, которое опубликовал президент подразделения мобильных устройств ZTE.

В тизере подтвердили, что флагманский аппарат получит поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт, а именно она и позволит полностью заряжать аппарат всего за 15 минут.

Nubia Z30 Pro получит процессор Snapdragon 888, AMOLED экран без вырезов и подэкранную камеру.

В смартфоне также будет 100-кратный гибридный зум и качественный ночной режим с функцией съемки ночного неба. В смартфоне применят память стандарта LPDDR5 и UFS 3.1.

Презентация флагманского смартфона состоится 20 мая. Ожидается, что в этот день в Китае начнут и прием заказов.