Новый смартфон Nokia с 5G появится в новом фильме о Джеймсе Бонде

В новом фильме о Джеймсе Бонде будут использовать смартфоны компании Nokia. В частности в фильме No Time To Die покажут Nokia 7.2, Nokia 3310 и флагманский аппарат с 5G.

Смартфон с поддержкой сетей пятого поколения будет у агента Номи в исполнении Лашаны Линч. В одной из сцен покажут не только смартфон, но также и возможности сетей пятого поколения.

HMD Global официально подтвердила, что является партнёром фильма No Time To Die, и стоит отметить, что Nokia ранее очень часто фигурировала в фильмах.

Презентация флагманского смартфона Nokia состоится в Лондоне 19 марта, а 8 марта будет представлен рекламный ролик 5G-смартфона Nokia с Лашаной Линч.