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Новый смартфон Motorola Razr 2023 получит увеличенный второй дисплей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Новое поколение раскладного смартфона от Motorola будет представлено 1 июня и судя по видетизеру, Razr 2023 получит увеличенный внешний дисплей.
В социальной сети Weibo опубликовали тизер Motorola Razr. На прошлой недели был сделан анонс аппарата, а сегодня генеральный менеджер Lenovo Mobile Business Group назвал дату презентации и продемонстрировал устройство на видео.

В ролике можно увидеть двойную основную камеру и экран увеличенного размера. Предположительно, его диагональ вырастет до 3,7-дюйма. Подробностей про новую Razr пока нет, но Цзинь ранее упоминал, что в смартфоне экран получит увеличенную частоту обновления.

Ранее инсайдеры писали, что в новой «раскладушке» от Motorola будет использоваться процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и до 12 ГБ оперативной памяти.

Motorola Razr 2023
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