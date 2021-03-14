Новый смартфон Motorola G100 с Snapdragon 870 показали на рендерах

В модельной линейке компании Motorola скоро появится новый смартфон, которому приписывают конкуренцию с моделью Redmi K40.

Новинку с названием Motorola G100 показали на рендерных изображениях, а также были опубликованы и некоторые характеристики новинки.

Если верить источнику, то в новинке будет установлен процессор Snapdragon 870, а сканер отпечатков пальцев в нем расположится на боковой грани.

В зависимости от версии его предложат с 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, тогда как встроенной памяти будет 128 или 256 ГБ.

Также сообщается, что фронтальная камера в смартфоне получит модули на 16 и 8 Мп, а в основной камере будут сенсоры на 64, 16 и 2 Мп.

Что касается экрана, то его диагональ составит 6,7 дюйма, а разрешение Full HD+. Дизайн аппарата выполнят в стилистике Moto G 5G Plus и Moto Edge S. Предварительная стоимость новинки составит 400-500 евро.