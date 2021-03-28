Новый смартфон MI 11 Ultra от Xiaomi с уникальной системой охлаждения выйдет 29 марта

Xiaomi в конце месяца в Китае проведет большую презентацию новых продуктов, на которой будет представлено новое поколение смарт-браслета, а также несколько смартфонов и ноутбук.

Среди смартфонов будет Mi 11 Ultra, который получит дополнительный экран, размещенный в большом блоке камеры.

Также в этом смартфоне будет революционная система охлаждения. О ее работе рассказал глава компании. В социальной сети Weibo он опубликовал несколько изображений и написал, что аппарат получит «технологии полнофазного охлаждения».

Подобная система используется в Mi 10 Ultra, где охлаждающая жидкость нагревается, испаряется, остывает и снова переходит в жидкое состояние.

В Mi 11 Ultra используют углеводородный материал, который во время охлаждения будет проходить стадии: твердое вещество, жидкое и газообразное состояние.

Производитель обещает, что в MI 11 Ultra система охлаждения позволит продемонстрировать максимальные возможности процессора Snapdragon 888. Презентация Mi 11 Ultra состоится 29 марта.