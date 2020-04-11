Новый смартфон LG Style3 получит процессор Snapdragon 855+11.04.2020 17:31
В 2020 году LG Style3 станет не единственной новинкой на рынке смартфонов с прошлогодним процессором.
Как выяснили инсайдеры, кроме LG Style3 процессор Snapdragon 855+ получит еще и модель Realme X3 SuperZoom, а также еще один аппарат от бренда Poco.
Решение использовать прошлогодний процессор обусловлено дороговизной более нового Snadpragon 865, который похоже в этом году будет предлагаться в по-настоящему флагманских смартфонах с высоким ценником.
К сожалению подробностей о смартфонах пока нет.
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