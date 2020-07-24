Новый смартфон LG Q92 5G получил процессор Snapdragon 765G

Компания LG скоро представит новый смартфон, который заметили в базе данных Google Play Console с обозначением LG Q92 5G.

Это будет аппарат с поддержкой сетей пятого поколения, а создан он будет на базе процессора Snapdragon 765.

Смартфон будет не единственным в модельной линейке компании с поддержкой сетей нового поколения, так как производитель намерен выпустить несколько таких аппаратов.

Помимо наличия Snapdragon 765G известно о 6 Гб оперативной памяти. Также известно, что в новинке будет экран разрешением 2400 x 1080 точек.

Диагональ дисплея пока неизвестна, но еще сообщается о том, что LG Q92 5G будет работать под управлением Android 10 из коробки.