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Новый смартфон Lenovo ThinkPhone получит процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и 144-Гц POLED-дисплей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 172 Опубликовано

Lenovo выпустит бизнес-смартфон ThinkPhone, но аппарат войдет в линейку Motorola

Будущая новинка получит единый стиль с ноутбуками thinkpad. В аппарате будет задняя панель под карбон, но возможно она и будет выполнена из карбона.

На боковой грани размесят красную кнопку. В Lenovo еще сообщают про некую технологию быстрого обмена файлами и функцию совместного экрана с ноутбуками Lenovo бизнес-серии.

В сети также появилась некоторая информация про технические характеристики аппарата.

В нем установят 6,6-дюймовый OLED экран с частотой обновления 144 Гц и процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1. Памяти в смартфоне будет 8 или 12 ГБ, флеш-накопитель от 128 до 512 Гб.
Питание смартфона будет от встроенного аккумулятора на 5000 мА, а основная камера будет 50 Мп.

Motorola ThinkPhone
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