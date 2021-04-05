Новый смартфон Lenovo Legion 2 Pro обзаведется выдвижной камерой на 44 Мп

Lenovo продолжает знакомить поклонников с новым игровым смартфоном Legion 2 Pro.

Пока производитель в соцсетях публикует тизеры с главными особенностями устройства, но все подробности аппарата станут известны только 8 апреля на официальной презентации.

Накануне Lenovo показала тизер, в котором можно увидеть, что в игровом смартфоне будет выдвижная селфи камера, причем она будет расположена сбоку, а не сверху как во всех смартфонах.

Разрешение селфи камеры составит 44 Мп, но это в максимальном разрешении. Будет еще режим объедения четырех пикселей в один, и в таком режиме камера будет снимать с 11 Мп.

В основной камере устройства будет датчик на 64 Мп, через него можно будет записывать видео 4К со скоростью 120 кадров в секунду или 8К со скоростью 30 кадров в секунду.

В основе Legion 2 Pro будет лежать процессор Snapdragon 888, а для его охлаждения производитель разработал жидкостною систему с двумя турбо-вентиляторами.

Экран в игровом аппарате будет диагональю 6,92-дюйма с разрешением 2460х1080 пикселей.

Частота обновления матрицы составит 144 Гц. Под капотом Legion 2 Pro будет 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, а также аккумулятор на 5500 мАч с возможностью зарядки мощностью 90 Вт.