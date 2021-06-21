Компания Lenovo предложила россиянам смартфон Lenovo K13 Note.

Первым рынком для модели стала Россия. Новая модель по сути является смартфоном Moto G20, который стали выпускать под другим брендом.

Также в отличие от последнего новый Lenovo K13 Note получил процессор Snapdragon 460 вместо Unisoc T700 и фронтальную камеру на 8 Мп.

В остальном это все тот же Moto G20. В модели установлен 6,5-дюймовый экран, а за ее автономную работу отвечает АКБ на 5 000 мАч.

Оперативной памяти будет 4 ГБ, а встроенной памяти будет 128 ГБ. Основная камера в смартфоне имеет датчики на 48, 8, 2 и 2 Мп.

Работает новинка под управлением Android 11, а еще в ней стоит отметить наличие модуля NFC.

Новый смартфон Lenovo K13 Note оценили в России в 12 490 рублей, но до 30 июня у россиян есть возможность купить его за 9 990 рублей.