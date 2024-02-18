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Новый смартфон iQOO Z9 появился в базе данных Geekbench

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Компания iQOO разрабатывает новый смартфон из серии Z.

Новый смартфон iQOO Z9 появился в базе данных Geekbench

iQOO Z9, обозначенный моделью Vivo I2302, указан в базе данных Geekbench. Он оснащен материнской платой с кодовым названием k6886v1_64 и имеет шесть ядер с тактовой частотой 2 ГГц и еще шесть ядер с тактовой частотой 2,80 ГГц.

Это говорит о наличии чипсета Dimensity 7200. Устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти, но ожидается что будут и другие варианты памяти. Также указано, что модель будет работать на операционной системе Android 14.

В результатах тестов Geekbench, iQOO Z9 набрал 1186 баллов в одноядерном тесте и 2683 балла в многоядерном тесте.

Предыдущие утечки указывали, что iQOO Z9 будет иметь OLED-дисплей с разрешением 1,5K, что является обновлением по сравнению с ЖК-панелью IPS на iQOO Z8. Смартфон будет оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч и задней двойной камерой.

Ожидается, что iQOO Z9 будет выпущен в марте как преемник iQOO Z8, который был представлен в августе прошлого года.

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