Новый смартфон iPhone 13 Pro показали на рендерном видео

В то время как в Сети много сообщений о базовом iPhone 13, о версии с приставкой к названию Pro информация появляется не так часто.

Исправить ситуацию решили в LetsGoDigital, которые совместно с дизайнером Technizo Concept подготовили рендерный видеоролик, в котором показали iPhone 13 Pro.

Как уже сообщалось неоднократно, в аппаратах нового поколения серьезных изменений не ожидается, так как они могут стать улучшенными вариантами актуальных моделей. Более того, смартфоны могут получить название iPhone 12s.

Согласно последним данным, в iPhone 13 Pro предложат улучшенный AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц, а также, как сообщалось раннее, в смартфоне будет подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Еще одним важным изменением в этом смартфоне станет отсутствие разъема Lightning и проводной зарядки в пользу MagSafe.