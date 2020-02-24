Презентация смартфона проходила в декабре, но с того момента он успел неплохо подешеветь.

Новый смартфон Huawei Nova 6 резко подешевел в Китае и предлагается по цене 348 долларов, тогда как ранее ценник был 455 долларов.

Ценник стал меньше у обычной модели Huawei Nova 6 в версии 8/128 ГБ.

Напомним, что в смартфоне установлен процессор Kirin 990, 6,57-дюймовый экран, 40-Мп основная камера, батарея на 4 100 мАч, а также EMUI 10 на базе Android 10.