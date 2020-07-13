Новый смартфон Asus Zenfone 7 оснастят поворотной камерой

Игровой смартфон Asus ROG Phone 3 будет представлен 22 июля, а следующим мощным аппаратом станет Asus ZenFone 7.

Про Asus ZenFone 7 точной информации пока нет, но ожидается, что в этом флагманском смартфоне будет установлено 16 ГБ оперативной памяти и процессор Qualcomm Snapdragon 865.

По данным китайского инсайдера в ZenFone 7 еще установят камеру, которая будет переворачиваться на 180 градусов.

Такое решение сейчас можно встретить на Asus ZenFone 6. Поворотная камера позволяет создать полностью безрамочный экран, а качественную основную камеру использовать для селфи.

По данным источника, в Asus ZenFone 7 модульная поворотная камера будет состоять из трех объективов.