Новый сервис Spartacus от от Sony объединит подписки PS Plus и PS Now

Журналист раскрыл подробности про будущую подписку от Sony Interactive Entertainment.

О ней некоторые подробности раскрывал еще журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, но Джефф Грабб эксклюзивно для сайта Giant Bomb рассказал, сколько будет стоить подписка, и какие пакеты будут предоставлены.

Так, ответ Sony на Game Pass будет состоять из трех пакетов: основной, особый и премиальный.

Первый будет стоить 10 долларов месяц, и за эту сумму игроки получат бонусы от PlayStation Plus, в них войдет доступ к мультиплееру и ежемесячные бесплатные игры.

Во втором пакете за 13 долларов появится возможность играть в игры с каталога PlayStation Now. Ожидается что будет доступно 250-300 проектов.

Самым дорогим пакетом станет «Премиум», его оценили в 16 долларов, и в нем уже появится возможность играть в классические игры, но какие именно пока неизвестно.

Также игроки получат возможность пользоваться полными версиями игр внутренних студий Sony, но ограниченное количество времени.

Как будет называться новая подписка пока неизвестно, ее кодовое название Spartacus, и ее должны представить весной текущего года.