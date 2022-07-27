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Новый сенсор Hexa2pixel от Samsung получит разрешение 450MP

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Samsung уже разработала 200 Мп сенсор ISOCELL, но в своих смартфонах она его не стала применять.

Однако на этом корейский производитель решил не остановится и выпустил 450 Мп датчик изображения для смартфонов.

В Корее и Европе Samsung подала заявку на регистрацию товарного знака «Hexa2pixel».

Конечно название не раскрывает параметры датчика, но есть предположение, что производитель из Южной Кореи ведет разработку именно 450 Мп сенсора.

Существующий 200 Мп ISOCELL HP1 способен объединять соседние пиксели и делать снимки как 50 Мп сенсор. Такая возможность появилась за счет использования технологии Tetra2pixel.

Hexa2pixel будет работать аналогичным способом, но в нем один крупный пиксель объединит больше пикселей.

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