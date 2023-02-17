Новый Samsung Galaxy S23 Ultra не вошёл в список топ-5 смартфонов по качеству камер

Samsung Galaxy S23 Ultra был протестирован специалистками портала DxOMark, и как оказалось, новейший флагманский смартфон от корейской компании не блещет показателями основной камеры.

В общих тестах аппарат набрал 140 баллов, что не является высоким результатом в данный момент. Специалисты в камере смартфона отметили широкий динамический диапазон в любых условиях, хорошую детализацию и качественную стилизацию видео.

Минусами назвали низкую контрастность в контровом свете, шум на снимках при слабом освещении и периодическая локальная потеря деталей на лицах. В общей рейтинге Samsung Galaxy S23 Ultra занял десятое место разделив его с Google Pixel 7.