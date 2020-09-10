Новый Samsung Galaxy S20 получил тройную камеру и 128 Гб памяти

Серия Samsung Galaxy S20 — одни из самых интересных смартфонов в мире, но они также довольно дороги. Похоже, что в ближайшем будущем компания выпустит более доступную версию, получившую название Galaxy S20 Fan Edition.

Первые слухи об этом телефоне , который также получил название Galaxy S20 Lite после того, как Samsung предложила «облегченную» версию прошлогоднего S10, начали появляться этим летом. Изображение якобы телефона было размещено OnLeaks и PriceBaba с некоторыми утверждениями относительно того, что будет внутри. Согласно этой утечке, будут доступны версии телефона как 5G, так и 4G, с центральной камерой и пластиковым корпусом.

Издание WinFuture недавно опубликовало новые рендеры и подробный список спецификаций, в котором указывается, где Samsung может пойти на компромисс. Одним из самых больших является то, что только для версии 4G Samsung, как сообщается, заменяет Snapdragon 865, присутствующий в большинстве розничных версий S20, на менее впечатляющий Exynos 990 . Как писал Slashgear, это может раздражать некоторых пользователей Galaxy Note 20, потому что бюджетная версия S20 5G может превзойти Exynos-toting Note 20.

Кроме того, этот 6,2-дюймовый QHD-дисплей был заменен версией FHD с плотностью пикселей 407ppi. Тем не менее, в отчете добавлено, что экран по-прежнему будет иметь частоту обновления 120 Гц, что делает его идеальным для игр.

Что касается изображения, основная камера S20 Fan Edition представляет собой 12-мегапиксельный объектив f / 1.8 с двойным фазовым автофокусом и оптической стабилизацией изображения. Это устройство работает в паре с 12-мегапиксельным широкоугольным объективом f / 2.2 с углом обзора 123 градуса и 8-мегапиксельным телеобъективом f / 2.0, также с OIS. Спереди находится 32-мегапиксельная камера с диафрагмой f / 2.0, которая торчит через крошечное отверстие в дисплее телефона.

В отчете говорится, что все телефоны будут иметь 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти, батарею на 4500 мАч, Bluetooth 5.0 и WiFi 6 в стандартной комплектации. Что будет отличаться, так это цвета: телефон доступен в белом, синем, оранжевом, бледно-лиловом, зеленом и красном цветах, хотя неясно, будет ли телефон сделан из стекла или пластика. Независимо от того, какой материал он использует, в отчете говорится, что он будет поддерживать беспроводную зарядку.

Считается, что мы увидим запуск S20 Fan Edition примерно в то же время, когда Apple выпустит свой последний телефон . Это, безусловно, имеет смысл, поскольку это может стать мощной — и разумной по цене — альтернативой новым iPhone.