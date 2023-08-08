Новый Samsung Galaxy Flip 5 получил увеличенный внешний дисплей

Самая популярная в мире раскладушка получила большое количество изменений, помимо увеличенного размера экрана в ней применили экран и петлю без зазоров.

Представленный Samsung Galaxy Z Flip5 теперь оснащен внешним экраном Flex Window, этот дисплей вырос в несколько раз в сравнении с Galaxy Z Flip4.

Для Flex Window компания разработала специальные виджеты, а также научила экран синхронизироваться с циферблатом смарт-часов Galaxy Watch6.

Диагональ внешнего экрана раскладного компактного смартфона составляет 3,4 дюйма с разрешением 720 x 748 пикселей.

Внутренний 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей обладает разрешением 2640х1080 пикселей, кадровая частота панели достигает 120 Гц.

В аппарате установлена двойная основная камера с датчиками по 12 Мп, фронтальный модуль врезан в гибкий экран и получил разрешение 10 Мп.

В основе Samsung Galaxy Z Flip5 лежит процессор Snapdragon 8 Gen2, который дополнен 8 Гб оперативной памяти, а также постоянной памятью на 256 или 512 ГБ.

Встроенный аккумулятор в новинке небольшой по современным меркам и его емкость составляет 3700 мАч, а зарядка осуществляется блоком питания максимум на 25 Вт или беспроводной зарядкой на 15 Вт.

В Samsung Galaxy Z Flip5 есть стереодинамики, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 LE, NFC и GPS. Также смартфон поддерживает работу в сетях пятого поколения.

Размеры смартфона: 85,1х71,9х15,1 мм в сложенном виде и 165,1х71,9х6,9 мм в разложенном.

Samsung Galaxy Z Flip5 продается за 1000 долларов с 256 ГБ памяти и 1200 долларов при выборе устройства с накопителем на 512 ГБ.

«Живые» продажи аппарата начнутся 11 августа, прием заказов в некоторых странах открыт с 26 июля.