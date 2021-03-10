Новый Samsung Galaxy A52 рассекретили за неделю до официального анонса

В распоряжении блогера оказался новый смартфон Samsung Galaxy A52, который он распаковал на видео, озвучив основные характеристики.

Напомним, что официальная премьера Samsung Galaxy A52 состоится 17 марта.

Итак, модель имеет некоторые функции, доступные для флагманских моделей, при этом по характеристикам он не является флагманом.

В смартфоне установили экран Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев в устройстве подэкранный, а еще оно получило защиту от пыли и воды по стандарту IP67.

На задней панели расположилась основная камера с модулями на 65, 8, 5 и 2 Мп. Что касается автономности, то батарея в аппарате имеет емкость 4 500 мАч и поддерживает 25-ватную зарядку.

В комплекте предложат 15-ватную зарядку. Создан смартфон на базе процессора Snapdragon 750G с поддержкой работы в сетях пятого поколения.

Предполагается, что стоимость новинки на российском рынке составит около 20-25 тыс. рублей.