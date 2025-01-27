Новый S Pen для Galaxy S25 Ultra не совместим с Galaxy S24 Ultra

Samsung обновила S Pen для Galaxy S25 Ultra, и он не будет работать с Galaxy S24 Ultra. Новый стилус не имеет Bluetooth и функций, таких как управление камерой или воспроизведение видео, которые были доступны в S Pen для Galaxy S24 Ultra.

Хотя Galaxy S25 Ultra будет доступен с 7 февраля, некоторые обозреватели уже протестировали его. Один из них, ютубер Майкл Фишер, сообщил, что S Pen от Galaxy S24 Ultra не подходит для Galaxy S25 Ultra. Он отметил, что стилус не будет плотно прилегать к разъёму, что может привести к повреждению как самого S Pen, так и устройства.

Также невозможно подключить S Pen с Bluetooth к Galaxy S25 Ultra, так как отсутствует меню настроек для Bluetooth-стилуса. Ожидается, что Samsung предложит стилус S Pen с поддержкой Bluetooth для Galaxy S25 Ultra, но точная дата его выпуска пока не известна. Возможно, информация станет доступна до начала продаж нового телефона.