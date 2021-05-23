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Уборка офисов IT компаний

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Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

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Обзоры рынков

Новый робот-пылесос Midea M7 Pro представлен на AliExpress за 330 долларов

23.05.2021 12:56

Midea Group, компания из списка Fortune Global 500 и один из крупнейших производителей роботов и бытовой техники, 23 мая 2021 года запустила новый робот-пылесос Midea M7 Pro. Новый пылесос будет продаваться по специальной стартовой цене 329,99 долларов США только на AliExpress.

Новый робот-пылесос Midea M7 Pro представлен на AliExpress за 330 долларов

Робот-пылесос Midea M7 Pro поможет вам подметать и мыть пол. Он оснащен усовершенствованным японским двигателем Nidec BLDC, который оптимизирует конструкцию воздуховода и обеспечивает мощное всасывание в 4000 Па. Благодаря двойным щеткам, прикрепленным к всасывающему насосу, робот собирает всю пыль и мусор на своем пути. Кроме того, с плавающей роликовой щеткой внизу и мощным всасывающим насосом на 4000 Па робот обеспечивает эффективность очистки 94%. Мощный всасывающий насос легко всасывает пыль, мусор и другой мусор, такой как волосы, фасоль M&M, частицы пищи и т. д., в пылесборник большой емкости объемом 450 мл, а с трехслойным пылевым фильтром он легко удаляет всю пыль, не создавая вторичных загрязнение воздуха при уборке.

Новый робот-пылесос Midea M7 Pro представлен на AliExpress за 330 долларов

Изюминкой робота-пылесоса Midea M7 Pro является его новейшая технология навигации Lazer-Direct-Structuring. Эта лазерная технология пятого поколения использует мощную частоту 3000 Гц для сканирования всего дома на расстоянии до 8 метров и отправляет данные в приложение MSmartLife. Затем он создает интеллектуальную карту дома с продуманными путями очистки, чтобы предоставить вам оптимальное решение для очистки.

Используя приложение, вы можете полностью контролировать процесс очистки. Просто войдите в опцию планировки дома и установите свои собственные пути для уборки, виртуальные стены, запрещенные зоны или настройте специальную зону для целенаправленной и глубокой уборки. Например: вы можете настроить кабинет и кухню на глубокую уборку и запретить устройству входить в игровую зону вашего ребенка или в огород. Все эти настройки можно легко изменить и изменить с помощью приложения MSmartLife.

Еще одна интересная особенность робота-пылесоса Midea M7 Pro — это его способность преодолевать препятствия высотой до 2,2 см, не повреждая себя или поверхность. Это означает, что робот может легко переступать пороги, разделяющие разные комнаты и секции в вашем доме, или даже спускаться по маленьким ступенькам из вашей гостиной на балкон. Кроме того, благодаря тонкому и гладкому корпусу робот может легко подметать и протирать труднодоступные поверхности, такие как дно дивана, кровати, журнального столика и т. д.

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