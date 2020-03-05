Бренд Redmi представит свои новые смартфоны уже 12 марта, о чем сообщалось ранее.

Однако инсайдерам удалось выяснить новые подробности о смартфоне.

Ранее были данные, что младшая модель линейки будет основана на процессоре Snapdragon 720G, тогда как старшая будет доступна с чипом от MediaTek.

Как рассказали источники, новый Redmi Note 9 получит процессор Snapdragon и MediaTek.

Последний будет использоваться для китайского рынка, а первый предложат на глобальном рынке.