Новый Redmi Note 9 получит процессор Snapdragon и MediaTek05.03.2020 22:51
Бренд Redmi представит свои новые смартфоны уже 12 марта, о чем сообщалось ранее.
Однако инсайдерам удалось выяснить новые подробности о смартфоне.
Ранее были данные, что младшая модель линейки будет основана на процессоре Snapdragon 720G, тогда как старшая будет доступна с чипом от MediaTek.
Как рассказали источники, новый Redmi Note 9 получит процессор Snapdragon и MediaTek.
Последний будет использоваться для китайского рынка, а первый предложат на глобальном рынке.
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