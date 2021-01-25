Новый Redmi Note 10 будет продаваться без зарядки в комплекте

Производители смартфонов оправдали отказ от зарядного устройства тем что они заботятся об окружающей среде, тем более что практически у всех дома находится как минимум одна зарядка.

Но если сейчас тенденция отказа от зарядки наблюдается в топовых моделях смартфонов, то в дальнейшем ее не будет даже в бюджетных аппаратах.

Так, недорогой Redmi K40 будет предлагаться без блока питания, и как оказалось, зарядки лишится Redmi Note 10.

Недавно генеральный директор компании Redmi Лу Вейбинг попросил подписчиков оставить в комментариях пожелание по поводу Redmi Note 10, и как оказалось многие хотят, чтобы устройство продавалось без зарядки.

Лу Вейбинг ответил, что пожелания потенциальных покупателей будут учтены.