Новый Redmi K70 Ultra получит процессор Dimensity 9300+

Согласно информации от источника Weibo, новый смартфон Redmi K70 Ultra будет оснащен флагманским процессором MediaTek Dimensity 9300 +, который является модернизированной версией Dimensity 9300.

Устройство также получит 50-мегапиксельную основную камеру, сверхширокоугольную и макро-камеры, а также OLED-дисплей с разрешением 1,5 K и выделенным графическим чипом для улучшенной графики и игр.

Redmi K70 Ultra также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт, иметь металлическую рамку и стеклянную заднюю панель, а также варианты с до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. Емкость аккумулятора составит 5500 мАч.

Отмечается, что Redmi K70 Ultra будет доступен в Китае, в то время как Xiaomi 14T Pro будет ориентирован на мировые рынки и может иметь дополнительные функции, которых нет в K70 Ultra.