Новый Redmi 13 4G полностью рассекретили до премьеры

Redmi готовит к выпуску новое устройство из своей линейки смартфонов под названием Redmi 13 4G.

Перед официальным запуском Redmi 13 4G, источник информации Paras Guglani в сотрудничестве с изданием PassionateGeeks опубликовал рендеры и основные характеристики устройства.

Согласно отчету, Redmi 13 4G будет доступен в четырех ярких цветах: Midnight Black, Ocean Blue, Pearl Pink и Yellow. Дизайн устройства будет иметь квадратную форму с плоскими краями, а на его задней панели будут расположены две камеры и светодиодная вспышка.

Ожидается, что Redmi 13 4G будет оснащен процессором MediaTek Helio G91 Ultra, который был представлен ранее в этом году.

В отношении фото-возможностей, устройство будет иметь основную камеру с разрешением 108 мегапикселей, что является значительным улучшением по сравнению с 50-мегапиксельной камерой Redmi 12.

Дисплей Redmi 13 4G будет иметь диагональ 6,79 дюйма и частоту обновления 90 Гц. Устройство будет предлагаться в двух вариантах: одна модель будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а более доступная версия будет иметь 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Стоимость базовой модели ожидается от 199 евро, а модели с более высокими характеристиками — от 229 евро.