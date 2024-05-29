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Новый Redmi 13 4G полностью рассекретили до премьеры

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Redmi готовит к выпуску новое устройство из своей линейки смартфонов под названием Redmi 13 4G.

Новый Redmi 13 4G полностью рассекретили до премьеры

Перед официальным запуском Redmi 13 4G, источник информации Paras Guglani в сотрудничестве с изданием PassionateGeeks опубликовал рендеры и основные характеристики устройства.

Согласно отчету, Redmi 13 4G будет доступен в четырех ярких цветах: Midnight Black, Ocean Blue, Pearl Pink и Yellow. Дизайн устройства будет иметь квадратную форму с плоскими краями, а на его задней панели будут расположены две камеры и светодиодная вспышка.

Новый Redmi 13 4G полностью рассекретили до премьеры Новый Redmi 13 4G полностью рассекретили до премьеры

Ожидается, что Redmi 13 4G будет оснащен процессором MediaTek Helio G91 Ultra, который был представлен ранее в этом году.

В отношении фото-возможностей, устройство будет иметь основную камеру с разрешением 108 мегапикселей, что является значительным улучшением по сравнению с 50-мегапиксельной камерой Redmi 12.

Дисплей Redmi 13 4G будет иметь диагональ 6,79 дюйма и частоту обновления 90 Гц. Устройство будет предлагаться в двух вариантах: одна модель будет иметь 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а более доступная версия будет иметь 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Стоимость базовой модели ожидается от 199 евро, а модели с более высокими характеристиками — от 229 евро.

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