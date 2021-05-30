Новый раскладной смартфон от Samsung может получить шесть камер

Samsung запатентовала раскладной смартфон с гибким экраном и шестью камерами. Патент был опубликован патентным управлением США (USPTO).

В документе изображен раскладной аппарат, который складывается гибким экраном внутрь, над гибким дисплеем размещена одинарная камера.

Еще три камеры установлено на тыльной стороне, а одну или две камеры в зависимости от конфигурации, компания разместила над внешним экраном. Каждая камера раскладного смартфона получила особые режимы съёмки.

Что это за модель смартфона и когда она будет выпущена не известно. Между тем ожидается, что летом корейский производитель представит два раскладных аппарата.