Новый процессор Snapdragon для ноутбуков будет не хуже, чем Apple M2 в MacBook

На одном из выпусков YouTube-канала Gary Explains были рассмотрены особенности нового ноутбучного процессора Snapdragon X Elite и проведено сравнение с процессором Apple M2. Недавно на саммите Qualcomm был представлен процессор Snapdragon X Elite, который потенциально может стать началом новой эпохи, так как он оснащен ядрами Oryon. Qualcomm заявляет, что благодаря новой конструкции ядер этот процессор позволит ноутбукам на Windows стать в два раза быстрее конкурентов.

Snapdragon X Elite разработан на 4-нанометровом техпроцессе TSMC N4P и состоит из 12 высокопроизводительных ядер с тактовой частотой 3,8 ГГц. У процессора нет поддержки Hyper-Threading и аналогов, поэтому количество потоков также составляет 12. В отличие от процессоров М1, М2 и Intel Alder Lake/Raptor Lake, у Snapdragon X Elite нет энергоэффективных ядер.

Пиковая частота Snapdragon X Elite составляет 3,8 ГГц, а при определенной комбинации нагрузки 2 ядра из 12 могут повышать частоту до 4,3 ГГц. Процессор оснащен быстрой и современной оперативной памятью LPDDR5x-8533, а суммарный объем кэша составляет 42 МБ.

Графический процессор поддерживает DirectX 12 Ultimate и трассировку лучей (RTX). Производительность графики Qualcomm измерена в терафлопсах и составляет 4,6 терафлопс против 3,6 терафлопс у процессора Apple M2.

Графический процессор сможет не только декодировать видеоформат AV1, который обеспечивает высокое качество картинки при низком битрейте, но и кодировать его с повышенной скоростью. Аппаратное ускорение такой конвертации видео поддерживается только новейшими видеокартами Intel ARC и NVIDIA RTX 40.

Ожидается, что ноутбуки на базе Snapdragon X Elite начнут появляться примерно с середины 2024 года. Однако проблема заключается в том, что к этому времени Apple уже выпустит ноутбуки нового поколения на чипах M3.