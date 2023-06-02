Главная » Новости

Новый процессор Snapdragon 8 Gen 3 дебютирует в октябре, Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro – в ноябре

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Qualcomm в этом году выпустит новое поколение флагманского процессора. Предположительно, он будет называться Snapdragon 8 Gen 3.
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл каталожный номер чипа, а также его некоторые характеристики.

По данным источника, каталожный номер флагманского процессора — SM8650. Его представят в октябре, а уже в ноябре появятся смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 3. Первыми должны стать Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, а также OnePlus 12.

Snapdragon 8 Gen 3 получит суперядро Arm Cortex-X4, пять высокопроизводительных Arm Cortex-A720 и два энергоэффективных Cortex-A520. В качестве графического ядра будет использоваться Adreno 750.

Частота работы ядер пока неизвестна, также пока никто не знает, как сильно будет нагреваться чип. Но для сравнения в Snapdragon 8 Gen 2 используется четыре высокопроизводительных ядра и три энергоэффективных, в качестве графики выступает Adreno 740.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.