Новый процессор Snapdragon 8 Gen 3 дебютирует в октябре, Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro – в ноябре

Qualcomm в этом году выпустит новое поколение флагманского процессора. Предположительно, он будет называться Snapdragon 8 Gen 3.

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл каталожный номер чипа, а также его некоторые характеристики.

По данным источника, каталожный номер флагманского процессора — SM8650. Его представят в октябре, а уже в ноябре появятся смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 3. Первыми должны стать Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, а также OnePlus 12.

Snapdragon 8 Gen 3 получит суперядро Arm Cortex-X4, пять высокопроизводительных Arm Cortex-A720 и два энергоэффективных Cortex-A520. В качестве графического ядра будет использоваться Adreno 750.

Частота работы ядер пока неизвестна, также пока никто не знает, как сильно будет нагреваться чип. Но для сравнения в Snapdragon 8 Gen 2 используется четыре высокопроизводительных ядра и три энергоэффективных, в качестве графики выступает Adreno 740.