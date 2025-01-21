Новый процессор MediaTek Dimensity 9400+ может дебютировать уже в марте

Инсайдер Digital Chat Station поделился деталями о ещё не выпущенном процессоре MediaTek Dimensity 9400+. Ожидается, что релиз чипа состоится в марте этого года.

Основное отличие новой версии — разгон основного ядра Cortex-X925 с 3,62 до 3,7 ГГц, в остальном характеристики останутся прежними.

Две компании планируют выпустить смартфоны с этим процессором. Первая модель будет компактной и лёгкой, но с перископическим модулем и плоским дисплеем.

Вторая модель будет «большим универсальным телефоном» с плоским экраном и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Есть вероятность, что это будут vivo X200S и OPPO Find X8S.