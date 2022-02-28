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Новый процессор Intel установил рекорд в тесте производительности

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Новый флагманский процессор компании Intel оказался на 5% производительнее, чем Core i9-12900K.
В бенчмарке Geekebench недавно был протестирован процессор Intel Core i9-12900KS. Эта модель работает на частоте 5,5 ГГц и в тесте по производительности он установил рекорд в однопоточном тесте.

Новинка в бенчмарке заработала 1998 баллов, при этом утверждается, что в реальности CPU набирает 2 100 баллов. В многоядерном тесте результат составил 19 тыс. баллов, что на 10% выше показателей Core i9-12900K.

В тестах Geekbench новый флагманский процессор Core i9-12900KS тестировали с использованием материнской платы Asus ROG Sstrix Z690-F Gaming с 32 ГБ памяти DDR5-4800.

Core i9-12900KS Intel
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