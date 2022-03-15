Новый процессор AMD Ryzen 7 5800X3D поступит в продажу 20 апреля по цене 449 долларов

Последний процессор AMD для настольных ПК, Ryzen 7 5800X3D, наконец-то получил дату выпуска и цену после того, как был объявлен ранее в этом году на выставке CES 2022 . Он поступит в продажу в следующем месяце, 20 апреля, по цене 449 долларов, что станет началом того, что AMD с гордостью заявляет как «самый быстрый игровой процессор в мире».

Новый Ryzen 7 5800X3D очень похож на оригинальную модель Ryzen 7 5800X с восемью ядрами, 16 потоками и совместимостью с сокетом AMD AM4. Но есть одно существенное отличие: Ryzen 7 5800X3D знаменует собой дебют технологии AMD V-Cache с 3D-стекингом, позволяющей AMD увеличить объем кэш-памяти L3 с 32 МБ до 96 МБ. Компания заявляет, что дополнительный кэш должен привести к увеличению общей производительности примерно на 15% по сравнению с Ryzen 5900X (несмотря на то, что 5900X имеет 12 ядер и 24 потока).

Компания также объявила о выпуске нескольких других новых процессоров Zen 2 и Zen 3 для настольных ПК в нижней части своего диапазона, начиная с Ryzen 7 5700X за 299 долларов (который предлагает восемь ядер, 16 потоков и повышенную тактовую частоту 4,6 ГГц). до Ryzen 3 4100 за 99 долларов, лежащего в основе линейки компании.

Модели Ryzen 5 и Ryzen 3 также будут поставляться в комплекте с кулером AMD Wraith и поступят в продажу с 4 апреля, на несколько раньше, чем Ryzen 5800X3D. Полный список новых процессоров