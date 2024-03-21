Новый прорыв от Google: точное предсказание наводнений с помощью ИИ

Ученые Google разработали новую систему, использующую нейросети, для точного прогнозирования наводнений. Эта технология позволяет им заранее предсказывать приближение стихийного бедствия за семь дней до его наступления.

О своих достижениях компания рассказала в блоге. Как выяснилось, система наблюдает за ситуацией в более чем 80 странах, в которых проживает более 460 миллионов человек.

Прогнозы о наводнениях могут быть отображены в поисковой системе Google, на картах и отправлены через уведомления на устройства с операционной системой Android.

Ранее предсказывать наводнения было сложно из-за ограниченных ресурсов и недостатка данных. Большинство рек не имеют датчиков, которые могли бы следить за уровнем воды.

Однако Google запустила пилотный проект в индийском регионе Патна, где ученые использовали информацию о прошлых наводнениях, уровнях рек и рельефе местности. С помощью компьютерных моделей было проведено множество симуляций, чтобы понять, как могут развиваться наводнения.

В 2019 году система прогнозов была расширена в 12 раз, и 800 тысяч человек получили оповещения о наводнениях. После успешных тестов прогнозы были внедрены в Бангладеш, где ученые смогли предсказывать катаклизмы за два дня до их наступления.

В 2022 году новая платформа Flood Hub, которая предоставляет прогнозы в режиме реального времени, была введена в эксплуатацию в 20 странах, включая 15 стран Африки.

Через год к этой платформе присоединились еще 60 государств. Теперь доступ к прогнозированию наводнений в Африке стал сопоставим с доступом в Европе.

Сейчас ученые Google планируют расширить охват стран и научиться прогнозировать другие события, такие как ливневые паводки и городские наводнения.