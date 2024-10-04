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Новый подход к доставке еды в США: дроны и роботы объединяются

Автор На чтение 1 мин Просмотров 168 Опубликовано

В США разрабатывается новый метод доставки еды, который сочетает беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и роботов. Компания Serve Robotics, известная своими роботами-курьерами, совместно с разработчиками дронов Wing запустила пилотный проект в Сан-Франциско.

Робот с манипулятором забирает еду из ресторана и доставляет ее к терминалу, где груз передается дрону для финальной доставки клиенту. Благодаря такой системе время доставки может сократиться до 30 минут, а максимальный радиус доставки составит до 10 километров от ресторана.

Тестирование проекта продлится несколько месяцев, чтобы оценить его эффективность и перспективы для дальнейшего развития доставки.

Роботы Serve будут забирать заказы в густонаселенных районах, а дроны Wing смогут доставлять их на большие расстояния, что позволит ресторанам использовать преимущества дронов без изменения своей инфраструктуры.

 

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