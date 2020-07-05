Недавно бренд Poco опубликовал официальные изображения нового смартфона.

Тогда было заявлено, что Poco M2 Pro это абсолютно оригинальная модель, что дало основание полагать, что новинка не окажется полной копией какого-либо смартфона Redmi.

К тому же на то, что это оригинальная модель указывала и мощность зарядки – 33 Вт, в то время как у Redmi Note 9 Pro показатель меньше.

При этом еще когда публиковали официальные изображения было видно, что модель схожа с упомянутым Redmi Note 9 Pro.

И вот инсайдеры сообщили, что новый Poco M2 Pro все-таки будет копией Redmi Note 9 Pro.

Предполагалось, что пусть внешне аппараты будут схожи, но их технические характеристики будут отличаться. Но оказалось, что это не так.

Сразу несколько источников подтвердили, что Poco M2 Pro этот тот же Redmi Note 9 Pro, но с другой мощностью зарядного устройства.

То есть в модели будет камера с четырьмя модулями во главе с 48-Мп датчиком, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. В Индии смартфон обойдется в минимальной конфигурации до 215 долларов.