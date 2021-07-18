Китайский бренд Poco для индийского рынка готовит новую модель смартфона, которая будет предлагаться под названием Poco F3 GT, и если верить новому тизеру, аппарат получит магнитные клавиши.

В Сети опубликовали новый тизер, посвященный флагману Poco, который полноценно будет представлен 23 июля. Дату презентации раскрыл индийский ретейлер Flipkart.

Ранее «АСТЕРА» сообщала, что Poco F3 GT на самом деле является копией Redmi K40 Game Enhanced Edition.

В этом аппарате установлены стереодинамики, магнитные переключатели Maglev Triggers и есть поддержка Dolby Atmos.

Экран игрового смартфона Redmi K40 Game Enhanced Edition способен работать на частоте 120 Гц, а в его основе лежит процессор MediaTek Dimensity 1200.

Redmi K40 Game Enhanced Edition пока предлагается только на китайском рынке, Poco F3 GT станет его глобальной версией.