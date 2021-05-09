Новый планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит двойной аккумулятор и процессор Snapdragon 870

Xiaomi вернется на рынок планшетов с новыми устройствами Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro. Про эти планшеты уже многократно сообщалось, и новые данные только подтверждают раннюю информацию.

Сетевой информатор написал, что на сайте регулятора China Compulsory Certificate появилась информация про Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro.

Указано что в планшетном компьютере Mi Pad 5 будет установлена двойная батарея общей емкостью 8520 мАч.

В основе планшета будет лежать процессор Snapdragon 870, а вот Mi Pad 5 Pro получит чип MediaTek Dimensity 1200.

Будущие новинки получат дисплеи разрешением 2560х1600 пикселей и соотношением сторон 16:10.

Причем частота обновления экрана планшетов будет составлять 120 Гц, а частота отклика сенсорного слоя 240 Гц.

Ожидается, что Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro представят в следующем месяце.