Новый планшет Pixel Tab показали во время презентации Google в Милане

О разработке планшета Pixel Tablet уже сообщалось, источники даже сообщали, что в нем будет механический переключать, который будет отключать работу микрофонов и камер.

В Милане была проведена презентация Shaped by Water, на которой был продемонстрирован планшет компании Google. Его выложили на стенде с другими продуктами IT-гиганта.

Источник в Сеть выложил видео и снимки планшета, только рассмотреть его можно только с тыльной стороны.

На задней панели увидеть контактную группу для подключения дополнительных аксессуаров, в нижней части видно гнездо для зарядки и два выреза для динамиков, также отчетливо виден одинарный модуль основной камеры.

Технические характеристики планшета пока держатся в секрете, их должны раскрыть в мае на конференции разработчиков Google I/O.