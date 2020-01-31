Новый планшет от Xiaomi показан на рендерном изображении

Китайская компания намерена снова начать выпускать планшеты.

Последний планшет производитель выпустил в 2018 году и с того момента, он не стал продолжать борьбу в этом сегменте. Но последние данные указывают на то, что Xiaomi решила вернутся в этот сегмент.

В планах компании есть выпуск нового планшета, а как он предположительно будет выглядеть уже показали на первом рендерном изображении.

Согласно инсайдерским данным, планшет получит название Xiaomi Mi Tab 5. Этому устройству приписывают узкие рамки, а также двойную основную камеру.

Никаких подробностей о новинке пока нет, то вероятно в ближайшее время будут опубликованы новые данные.