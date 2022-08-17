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Новый планшет Motorola Moto Tab G62 оценили в 200 долларов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Motorola выпустила новый планшет под названием Moto Tab G62 — это недорогой планшет, который поддерживает работу в сетях четвертого поколения.

На рынке новинка будет стоить 200 долларов за базовую версию и 230 долларов, если выбрать модель с 4G/LTE.

Новинка создана на базе восьмиядерного процессора Snapdragon 680 со встроенным графическим ускорителем Adreno 610 и модем Snapdragon X11 LTE.

Оперативной памяти в планшете установили 4 ГБ, постоянной 64 ГБ, однако расширить память можно будет за счет поддержки карт памяти формата microSD.

 

Новый планшет Motorola Moto Tab G62 оценили в 200 долларов

Изображение в Moto Tab G62 выводится на 10,6-дюймовый 2К дисплей. Фронтальная камера в новинке на 8Мп, основная тоже на 8 Мп, причем у нее установлена широкоугольная оптика с углом обзора 118 градусов.

В Moto Tab G62 установлен аккумулятор на 7700 мАч, который можно заряжать зарядкой мощностью 20 Вт. Также есть 3,5 мм разъем для наушников двухдиапазонный Wi-Fi Bluetooth 5.0 и четыре динамика.

Новый планшет Motorola Moto Tab G62 оценили в 200 долларов

Motorola Motorola Moto Tab G62
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