Новый планшет Mi Pad 5 от Xiaomi получит 144 Гц-дисплей и стилус

В середине января компания Xiaomi заявила, что вернется на рынок планшетных компьютеров. Накануне в Сети опубликовали внешность будущей новинки, а также раскрыли ее характеристики.

Новый планшет от Xiaomi будет относиться к флагманской линейке. Он получит поддержку стилуса и экран с частотой обновления 120 Гц.

Модель будет назваться Mi Pad 5. Ее разрабатывают на новом процессоре Snapdragon 870. Размер экрана планшета пока неизвестен, но источник указал, что у него будет поддержка 144 Гц, а частота опроса сенсорной подложки составит 480 Гц.

Корпус устройства выполнят из металла, а дисплей закроют Gorilla Glass 5. На тыльной стороне будет установлена двойная камера с датчиками на 20 и 13 Мп.

Помимо этого, в планшете будет батарея на 10 000 мАч с поддержкой зарядки 50 Вт.

По данным источника, Mi Pad 5 в версии 8/128 ГБ будет стоить 620 долларов. Также будут предлагаться версии 8/256 и 12/512, которые можно будет купить за 665 и 775 долларов.

Самый дорогой вариант с 12 ГБ оперативной и 1 ТБ основной памяти будет стоить 850 долларов.

Ожидается, что Mi Pad 5 представят в первой половине 2021 года, и возможно дебют пройдет одновременно с Mi Band 6.