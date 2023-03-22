Новый планшет Lenovo Legion Y900 оснастили 14,5-дюймовым 3K-экраном

Представленный планшет Lenovo Legion Y900 стал самым продвинутым устройством компании в своей категории. Этот аппарат получил 14,5-дюймовый 3К дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержку Dolby Vision и HDR 10+.

На большой презентации публике был продемонстрирован мощный планшетный компьютер с передовым «железом».

В основе новинки лежит процессор MediaTek Dimensity 9000 и 12 ГБ оперативной памяти, постоянной памяти предложат 256 ГБ.

На рынке будет предлагаться только одна версия Lenovo Legion Y900, которая оснащена 8 динамиками JBL с поддержкой технологии Dolby Atmos, модулями Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, сканером отпечатка пальца в кнопке питания и портом USB-C 3.2 Gen 1.

Питание большого планшета осуществляет аккумулятор на 12 300 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 68 Вт, которая способна за 48 минут зарядить батарею на 80%.



Lenovo Legion Y900 получил двойную основную камеру на 13 и 5 Мп, металлический корпус толщиной 5,85 мм и ценник в 730 долларов.

В Китае новинка в продажу поступит в ближайшее время, но пока неизвестно, когда она появится на глобальном рынке.