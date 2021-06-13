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Новый планшет iPad mini 6 показали на рендерных изображениях

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Работать iPad mini 6 будет на базе процессора A14, а еще появится поддержка сетей пятого поколения и фирменного стилуса Apple Pencil, который от предшественника будет отличаться более компактными размерами.

Рендерные изображения подготовил и распространил инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser), взяв за основу известные подробности, схемы и чертежи устройства.

Новый планшет iPad mini 6 показали на рендерных изображениях с измененным дизайном.

Несмотря на то, что размеры устройства будут сохранены и составят 206,3×137,8×6,1 мм, размер экрана будет увеличен за счет рамок, которые станут тоньше.

Кроме этого, в модели не будет кнопки «Домой», а сенсор Touch ID расположится на боковой грани. Еще сообщается о наличии USB-C вместо Lightning.

Работать iPad mini 6 будет на базе процессора A14, а еще появится поддержка сетей пятого поколения и фирменного стилуса Apple Pencil, который от предшественника будет отличаться более компактными размерами.

Предполагается, что планшет будет представлен во втором полугодии.

Новый планшет iPad mini 6 показали на рендерных изображениях Новый планшет iPad mini 6 показали на рендерных изображениях Новый планшет iPad mini 6 показали на рендерных изображениях Новый планшет iPad mini 6 показали на рендерных изображениях

iPad iPad mini 6
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